Сан-Франциско, США, 18 ноября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Свои офисы закрыла компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, сотрудникам приказано покинуть здание. Об этом 17 ноября сообщает издание Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Уточняется, что все офисы компании будут закрыты как минимум до 21 ноября. Распоряжение о закрытии офисов вступило в силу немедленно, работникам поступил приказ покинуть здание, действие их пропусков приостановлено.

Отмечается, что причиной такого решения стали опасения нового владельца компании — американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска по поводу возможных диверсий и саботажа на фоне массовых увольнений сотрудников.

«Для того чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей, наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен», — цитирует издание выдержку из электронного письма для сотрудников.

Напомним, Илон Маск выдвинул условия для дальнейшей работы: либо остаться в компании и работать «с высокой интенсивностью», либо получить выходное пособие за три месяца и покинуть компанию. После истечения срока на обдумывание предложения начались массовые увольнения сотрудников.