Сеул, 18 ноября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Председатель испанского правительства Педро Санчес осудил баллистические испытания Северной Кореи, которые, по его мнению, являются наглядной демонстрацией обоснованности того, что он назвал «северокорейской угрозой». Об этом пишет агентство EFE.

psoe extremadura Педро Санчес

Санчес раскритиковал позицию Северной Кореи на закрытии форума гражданских обществ Испании и Южной Кореи, организованного Корейским фондом и Casa Asia.

Слова осуждения премьер-министра Испании совпали с новым запуском северокорейской баллистической ракеты в сторону Японского моря и всего через несколько часов после того, как министр иностранных дел Северной Кореи пригрозил «дать более жесткий ответ» на шаги Соединенных Штатов по укреплению своей «сдерживающей» силы на Корейском полуострове.

Санчес заверил, что Испания осознает опасность, исходящую от Северной Кореи, несмотря на то, что в новостях уделяется большое внимание «другим театрам конфликта», таким как ситуация вокруг б. УССР.