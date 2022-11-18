Вашингтон, 18 ноября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Сбои в работе социальной сети Twitter отметили пользователи из США. Об этом 18 ноября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Жалобы на сбои в работе Twitter начали поступать от пользователей около 02:42 мск. Больше всего трудностей возникло у пользователей с работой веб-версии Twitter — таких жалоб поступило 46% от общего объёма.

Кроме того, 44% пользователей пожаловались на сбои в работе приложения Twitter, а у 10% пользователей возникли проблемы с работой сервера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники компании Twitter начали массово увольняться после разъяснения новых условий работы владельцем компании Илоном Маском.