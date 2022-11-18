Омск, 18 ноября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Правительство Омской области передало воинским частям 30 ноутбуков с принтерами и четыре квадрокоптера. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, передача оргтехники и квадрокоптеров состоялась 18 ноября в Омском автобронетанковом инженерном институте. Закупка производилась по заявкам, поступившим от воинских частей.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Квадрокоптеры будут применяться для обучения работе с беспилотной техникой. Ноутбуки с принтерами позволят облегчить работу по ведению учёта военнослужащих в частях.

Добавим, омским мобилизованным выдали дополнительное обмундирование — спальные мешки, утеплённые сапоги, спортивные сумки, фонарики с батарейками, туристические коврики, тёплые носки. Кроме того, военнослужащим выдают набор медикаментов.

Предметами дополнительной экипировки бойцов обеспечивают за счёт бюджета. Также помощь оказывают предприятия, общественные организации, политические партии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Омской области обязались выплатить каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей.