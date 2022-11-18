Уфа, , 06:32 — REGNUM Крупнейший агропромышленный холдинг в Башкирии — ГК «Русское зерно Уфа», который включает в себя активы шести компаний, 5 декабря 2022 года планируется продать с молотка. Стартовая цена долей компаний и акций, а также прав требования по кредитным обязательствам к двум компаниям, составляет 6,37 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные «Российского аукционного дома».

На продажу

Единым лотом будут реализованы птицефабрика «Башкирия», АО «Турбаслинские бройлеры», ООО Торговый дом «Турбаслинский бройлер», ООО «Башкирское Зерно», ООО «Башкирское Зерно+», АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов». В составе холдинга — пять птицефабрик, комбикормовый завод и один мясоперерабатывающий завод.

Компания также обладает собственным земельным банком — 18 тыс. га.

Средняя численность персонала — 2,7 тыс. человек.

Реализуемые компании принадлежат московскому ООО «Бюро факторинговой информации», собственником 99,9% доли которого является банк «Траст», подконтрольный Центробанку России.

Отметим, 15 ноября 2022 года на сайте раскрытия информации появилось сообщение, что ПАО «Русгрэйн Холдинг» приняло решение о добровольной ликвидации. Это же ПАО на сайте ГК «Русское зерно Уфа» фигурирует как одна из компаний дивизиона. Основным акционером ПАО также является банк «Траст».