Токио, 18 ноября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Бизнес-форум в японской столице Токио с участием представителей правительств и бизнеса Японии и Саудовской Аравии был отменен из-за решения саудовской делегации не ездить на мероприятие, сообщили журналистам организаторы мероприятия — Японская организация внешней торговли (JETRO).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Саудовская Аравия

Представитель JETRO не стал раскрывать подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Япония и Саудовская Аравия договорились создать совместную особую экономическую зону с целью воплощения совместных проектов.