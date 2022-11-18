Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Осторожность в комментариях касательно причин ракетного инцидента в Польше попросили проявлять своих европейских союзников и окружение Владимира Зеленского власти США. Об этом 17 ноября сообщает газета Politico.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за последние двое суток в рамках телефонных бесед высокопоставленные чиновники из правительства США потребовали от своих союзников по военному блоку НАТО воздерживаться от «категоричных заявлений» по инциденту в Польше.

Настоятельно рекомендовано подождать с оценочными суждениями до завершения официального расследования ЧП на польской территории. При этом отмечается, что расхождение в точках зрения на причины произошедшего — это одно из серьёзных расхождений, которые можно заметить в риторике официального Вашингтона и Киева. В правительстве США сознательно преуменьшают значение данных различий, но замедление боевых действий, которое прогнозируется зимой на территории б. УССР может усугубить разногласия между США и киевским режимом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США не собираются менять расстановку американских вооруженных сил в Польше на фоне происшествия с падением ракеты на польской территории. Кроме того, по данным телеканала CNN, в администрации США испытали облегчение, узнав о непричастности России к падению ракеты в Польше.

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