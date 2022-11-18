Красноярск, 18 ноября, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Непогода пришла в ряд регионов Сибирского федерального округа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Как сообщили ИА REGNUM в Гидрометцентре России, ветер и метель прогнозируются в Красноярском крае.

До 19 ноября в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе края ожидаются снег, метель, ветер 18–23 м/с. На юге района 18 ноября порывы ветра достигнут 23–28 м/с, 19 ноября — 25 м/с. В Туруханском районе края 18 ноября, в южных районах 20 ноября прогнозируются снег, метель, ветер 15–20 м/с. В центральных районах края 20 ноября будет идти снег. Ожидаются метель, ветер 17–22 м/с.

В горах Республики Алтай 18 ноября прогнозируется ветер до 21 м/с. В Хакасии 20 ноября выпадет снег, ожидаются метель и ветер 17–22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий объявлено в Ростове-на-Дону.

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