Кемерово, 18 ноября, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Сейчас мы не имеем права на малодушие и безразличие. Такое мнение высказала супруга мобилизованного из Кузбасса Юлия Коновалова.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мой муж мобилизован в ряды российской армии. Он рискует своей жизнью для того, чтобы у каждого из нас было будущее, чтобы мы могли жить в мире и согласии, чтобы каждый из нас занимался своим любимым делом. Любимый и родной мой муж, знай, что я горжусь тобой. Наши деды и прадеды отстояли для нас право жить и трудиться под мирным небом, и мы не имеем права на малодушие и безразличие, — сказала она. — Дорогие, родные наши солдаты, вы достойны уважения, вы уже настоящие герои. Знайте, вас любят, ценят и ждут. Ждут вашего возвращения домой живыми и здоровыми. Мы гордимся вами. Мы верим в вас и молимся за вас».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по словам заместителя директора департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева, киевский режим настроен не на прекращение военных действий и перемирие, а на дальнейшую эскалацию конфликта.

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