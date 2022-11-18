Южно-Сахалинск, 18 ноября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Участник специальной военной операции в защиту Донбасса передал привет родным городам — Холмску и Южно-Сахалинску. Видео обращение военнослужащего опубликовал телеграм-канал «Военкор_65».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Боец с Сахалина уверен, что всё будет хорошо и «победа будет за нами!»

«Спокойствие наших войнов на передовой не удивляет. Люди, выросшие на островах, остаются хладнокровными перед лицом опасности. Сахалинцы и курильчане — настоящие герои. Горжусь вами, парни!» — прокомментировал в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Красногорске для участников специальной военной операции в защиту Донбасса объявили акцию «Баночка варенья». Неравнодушные жители планируют отправить бойцам к Новому году посылки со сладким угощеньем.