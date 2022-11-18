Магадан, 18 ноября, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Магадана предложили сохранить бесплатный проезд в отпуск семьям мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской мэрии.

Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР Отпуск

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На заседании депутатской комиссии по вопросам социальной политики среди основных вопросов депутаты рассмотрели дополнения к Положению о гарантиях для магаданцев, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных бюджетных учреждениях.

Проект разработан в связи с частичной мобилизацией для участия в спецоперации. Предлагается внести изменения в части сохранения гарантий на оплату проезда к месту отпуска и провоза багажа членам семьи работника организации, трудовой договор с которым приостановлен в связи с призывом на военную службу.

Также обсудили ряд региональных законопроектов, направленных депутатами городской думы для подготовки отзыва из зоны СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Красногорске для участников специальной военной операции в защиту Донбасса объявили акцию «Баночка варенья». Неравнодушные жители планируют отправить бойцам к Новому году посылки со сладким угощеньем.