Сан-Франциско, США, , 05:08 — REGNUM Сотрудники компании Twitter начали массово увольняться после объявления новых условий работы новым владельцем соцсети, американским бизнесменом и миллиардером Илоном Маском. Об этом 17 ноября сообщает газета New York Times со ссылкой на корпоративные источники.

Уточняется, что Маск днём ранее, 16 ноября, предложил всем сотрудникам компании определить самим свою дальнейшую судьбу и сделать выбор: оставаться в компании, либо уволиться с получением выходного пособия в виде зарплаты за три месяца. При этом тем, кто останется в компании, Маск обещал, что они будут работать с высокой загрузкой и интенсивностью долгими часами.

Для принятия решения Маск отвёл сотрудникам время до 17:00 по местному времени 17 ноября (01:00 мск 18 ноября). Как только отпущенное время истекло, сотни сотрудников приняли решение об увольнении. Пока неизвестно количество сотрудников, принявших решение уйти с работы, всего в компании на конец октября насчитывалось около 7,5 тыс. человек.

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