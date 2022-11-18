Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM На Сахалине в Красногорске для участников специальной военной операции в защиту Донбасса объявили акцию «Баночка варенья». Неравнодушные жители планируют отправить бойцам к Новому году посылки со сладким угощеньем, сообщили в правительстве островного региона.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы думаем, что нашим защитникам будет приятно попить чайку с домашним вареньем после тяжелого боя в трескучий мороз. Подарим нашим ребятам частичку домашнего тепла!» — сказала организаторы.

Красногорцы собрали и уже отправили участникам спецоперации предметы первой необходимости и собственноручно связанные тёплые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованный с Сахалина учитель истории, начальник штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске Юлиан Красавин уже больше полумесяца находится в зоне проведения специальной военной операции в защиту Донбасса. Он рассказал о буднях и навыках, которые необходимы каждому бойцу.