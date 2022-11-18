Москва, , 06:31 — REGNUM В ходе банкротного дела, начатого в отношении российской «дочки» американской корпорации Google — ООО «Гугл», арбитражем Москвы 17 ноября 2022 года к рассмотрению было принято ещё 20 заявлений кредиторов об установлении размера требований. Все они будут рассмотрены судом в марте 2023 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Google Дарья Антонова © ИА REGNUM

К моменту введения первого этапа в процедуре несостоятельности — наблюдения, которое было установлено в отношении компании в сентябре 2022 года, сумма её долга составила 18 715 036 554,01 рубля. При этом долг по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий на тот момент превышал 271,2 млн рублей, задолженность по обязательным платежам составляла 85 694 571,93 рубля. В качестве активов ООО «Гугл» называлась дебиторская задолженность — 27 025 025 282,09 рубля, денежные средства на счетах — 635 тыс. рублей, основные средства — 28 526 664,27 рубля, нематериальные активы — 13 999 976,23 рубля, товарно-материальные ценности –15 221 072,09 рубля и иные активы — 3 842 746 365,53 рубля.

К середине ноября 2022 года число кредиторов компании выросло, но итоговая сумма будет известна после отчёта временного управляющего. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 13 марта 2023 года.

Напомним, инициатором банкротства стала сама компания «Гугл», ставшая фигурантом многочисленных исков о разблокировке видеосервиса YouTube, принадлежащего Google. В рамках таких дел истцы также заявляли требования о судебных неустойках и аресте счетов как обеспечительных мерах. Помимо этого, с Google были взысканы многомиллиардные оборотные штрафы, что сказалось на финансовом состоянии актива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суды на сегодня уже удовлетворили требования ряда российских СМИ, чьи видеоаккаунты оказались заблокированы. Среди них — телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда», телеканал «Царьград», телеканал RT. 22 ноября 2022 года суд рассмотрит схожий иск телеканала «Дума ТВ», а 6 декабря — от руководителя RT Маргариты Симоньян.