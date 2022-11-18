Сеул, , 04:59 — REGNUM КНДР 18 ноября запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили представители Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Пуск ракеты Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Днем ранее Пхеньян так же запустил баллистическую ракету, предупредив о «более жестком военном ответе» на попытки США усилить свое присутствие и мощь союзников Вашингтона вокруг Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября южнокорейский министр объединения Квон Ён Се допустил, что КНДР может отложить ядерное испытание, поскольку в ближайшей перспективе в нем якобы нет необходимости.

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