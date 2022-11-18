Владивосток, , 04:51 — REGNUM Товарооборот за восемь месяцев 2022 года между дальневосточными регионами России и Китаем увеличился на 45,5% до 12,1 млрд долларов США. Всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие между странами обсудили на заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая, сообщается на сайте правительства РФ.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия продолжают динамично развиваться во всех направлениях. Китай является основным экономическим партнёром России на Дальнем Востоке», — подчеркнул полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа отметил, что стоит задача реализовать договорённости между лидерами России и Китая, а также наметить план для дальнейшего сотрудничества между Дальним Востоком Российской Федерации и Северо-Востоком КНР, подготовившись таким образом к 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, весь Дальний Восток планируют объединить в территорию опережающего развития.