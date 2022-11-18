Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Помощь, получаемая Киевом от Вашингтона, позволяет сделать вывод, что б. УССР является 51-м штатом США. Соответствующее заявление сделала 17 ноября конгрессмен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в ходе пресс-конференции, опубликованной на странице политика в Twitter.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Грин раскритиковала политику администрации президента США Джозефа Байдена. Конгрессмен напомнила о поддержке Вашингтоном Киева и уточнила, что в бюджет киевского режима Белый дом направил 11,8 млрд долларов.

Грин задалась вопросом, на каком основании Киеву направляется помощь в таких объёмах, и не следует ли уже считать б. УССР ещё одним штатом США.

«И какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов», — подчеркнула политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы в палате представителей Конгресса США выдвинули законодательную инициативу, согласно которой следует провести проверку средств, выделяемых Киеву властями США.

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