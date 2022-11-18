Вашингтон, 18 ноября, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Помощь, получаемая Киевом от Вашингтона, позволяет сделать вывод, что б. УССР является 51-м штатом США. Соответствующее заявление сделала 17 ноября конгрессмен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в ходе пресс-конференции, опубликованной на странице политика в Twitter.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

Грин раскритиковала политику администрации президента США Джозефа Байдена. Конгрессмен напомнила о поддержке Вашингтоном Киева и уточнила, что в бюджет киевского режима Белый дом направил 11,8 млрд долларов.

Грин задалась вопросами, на каком основании Киеву направляется помощь в таких объёмах и не следует ли уже считать б. УССР ещё одним штатом США.

«И какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов», — подчеркнула политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы в палате представителей Конгресса США выдвинули законодательную инициативу, согласно которой следует провести проверку средств, выделяемых Киеву властями США.