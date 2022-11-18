Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Бензовоз, перевозивший около 6 тыс. галлонов бензина и дизельного топлива, перевернулся в американском городе Вифлеем (штат Пенсильвания), в результате чего произошел розлив нефтепродуктов и были эвакуированы сотни жилых домов, передает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Пятно бензина на асфальте Amancay Maahs

Эвакуации подверглись лица, которые проживают в радиусе 300 метров. Водитель грузовика был доставлен в больницу с травмами, несовместимыми с жизнью. Причины ДТП устанавливаются.

На место происшествия вызывали пожарных, сотрудников службы охраны окружающей среды и департамента транспорта, чтобы оценить масштабы загрязнения, организовать работы по очистке и определить ущерб от инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии автозаправщик съехал с дороги и опрокинулся в кювет, после чего произошла утечка топлива.

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