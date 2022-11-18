Трутнев рассказал о будущих преференциях для Китая на Дальнем Востоке

Владивосток, , 04:34 — REGNUM Весь Дальний Восток планируют объединить в территорию опережающего развития. Об этом на заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая заявил полпред президента РФ Юрий Трутнев, сообщается на сайте правительства России.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ТОРах и Свободном порту Владивостока реализуется 53 проекта с участием китайского капитала. Всего бизнес страны инвестировал в их реализацию 13,2 млрд долларов США.

Президент России Владимир Путин ранее поручил создать на Дальнем Востоке лучшие условия для ведения бизнеса. В этой связи рассматривается вопрос о введение преференциального режима на территории всего ДФО.

«Мы обсуждали с Михаилом Владимировичем Мишустиным дальнейшее совершенствование работы в территориях опережающего развития, внесли предложения о создании единой ТОР на Дальнем Востоке, чтобы не принимать каждый раз новое постановление правительства в части создания отдельных территорий опережающего развития. Мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития. Предложение предварительно Михаилом Владимировичем Мишустиным поддержано», — сказал Трутнев.

Всего на Дальнем Востоке реализуется 2760 проектов с общим объёмом инвестиций 107,6 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству создать на Дальнем Востоке лучшие в РФ условия для осуществления предпринимательской деятельности. Такое поручение глава государства подписал по итогам прошедшего в сентябре на острове Русский во Владивостоке Восточного экономического форума.