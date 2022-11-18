Краснодар, , 06:31 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края 12 января 2023 года планирует начать рассмотрение крупного иска Росприроднадзора к местному водоканалу из города Сочи. Сумма претензий превышает 325 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подано 16 ноября 2022 года, а 17 ноября дело принято судьей Карпенко. Сумма претензий межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея составляет 325 559 479,24 рубля. Детали претензий к МУП «Водоканал» г. Сочи пока не известны.

В 2021 году управление уже взыскивало с муниципального предприятия более 83 млн рублей долга за негативное воздействие на окружающую среду. По расчётам управления размер платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты составил 92 745 976,61 рубля, но оплата была произведена на сумму 9 294 039,81 рубля. Разница была в итоге взыскана через суд.

Также схожие иски от управлений Росприроднадзора получили МУП «Лебедянский водоканал» из Липецкой области — на сумму 17 022 099,19 рубля и МУП «Терский водоканал» из Кабардино-Балкарии — 1,9 млн рублей. В последнем деле речь идёт «о возмещении ущерба, причинённого водному объекту».