Краснодар, 18 ноября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 12 января 2023 года планирует начать рассмотрение крупного иска Росприроднадзора к местному водоканалу из города Сочи. Сумма претензий превышает 325 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление подано 16 ноября 2022 года, а 17 ноября дело принято судьей Карпенко. Сумма претензий межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея составляет 325 559 479,24 рубля. Детали претензий к МУП «Водоканал» г. Сочи пока не известны.

В 2021 году управление уже взыскивало с муниципального предприятия более 83 млн рублей долга за негативное воздействие на окружающую среду. По расчётам управления размер платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты составил 92 745 976,61 рубля, но оплата была произведена на сумму 9 294 039,81 рубля. Разница была в итоге взыскана через суд.

Также схожие иски от управлений Росприроднадзора получили МУП «Лебедянский водоканал» из Липецкой области — на сумму 17 022 099,19 рубля и МУП «Терский водоканал» из Кабардино-Балкарии — 1,9 млн рублей. В последнем деле речь идёт «о возмещении ущерба, причинённого водному объекту».