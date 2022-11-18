Абуджа, 18 ноября, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Сотрудника неправительственной организации (НПО) и своего сослуживца убил солдат нигерийской армии. Об этом 17 ноября сообщило агентство France-Presse (AFP).

Cont.ws ВС Нигерии

Как заявила пресс-служба армии Нигерии, солдат убил сотрудника одной из НПО, поставляющей гуманитарную помощь. Этот же военнослужащий убил своего сослуживца и ранил пилота одного из вертолётов ООН. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что сам стрелявший был нейтрализован. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате нападения вооруженных боевиков на севере Нигерии погибли 12 человек.