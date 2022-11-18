В Нигерии военнослужащий убил двух человек и ранил пилота вертолёта ООН
Абуджа, 18 ноября, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Сотрудника неправительственной организации (НПО) и своего сослуживца убил солдат нигерийской армии. Об этом 17 ноября сообщило агентство France-Presse (AFP).
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ВС Нигерии
Как заявила пресс-служба армии Нигерии, солдат убил сотрудника одной из НПО, поставляющей гуманитарную помощь. Этот же военнослужащий убил своего сослуживца и ранил пилота одного из вертолётов ООН. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
Отмечается, что сам стрелявший был нейтрализован. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате нападения вооруженных боевиков на севере Нигерии погибли 12 человек.