Кемерово, , 04:11 — REGNUM В Кемеровской области после отравления школьников в столовой одного из образовательных учреждений возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Школьная столовая Липецкаяобласть.рф

Дело возбуждено по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей» и «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа школьников из Анжеро-Судженска приехали в Кемерово на ознакомительную экскурсии с учебными заведениями. Их кормили в столовой одного из техникумов. Вечером подростков и сопровождающего их педагога с признаками пищевого отравления госпитализировали в больницу. Сейчас врачи уже готовят их к выписке. В СКР уточнили, что после лечения будут проведены судебно-медицинские экспертизы для определения тяжести вреда здоровью.

Свою проверку по факту отравления школьников начала и прокуратура Кузбасса. К ситуации подключилось региональное министерство образования.

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