Молдавия, 18 ноября, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Антироссийскую риторику власти Молдавии используют для прикрытия своих неудач во внутренней и внешней политике. Такое заявление 17 ноября сделал экс-президент Молдавии Игорь Додон в эфире одного из телеканалов Кишинёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Додон пояснил, что Молдавии надо сохранять нейтралитет и продвигать его на международном уровне. Но вместо этого, по словам политика, Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» буквально «молятся», чтобы конфликт на территории б. УССР продолжался, так как данная тема служит им для прикрытия своих провалов.

«Обвинить во всем русских, что они и делают, проще, чем повысить пенсии и зарплаты, справиться с тарифами», — указал Додон.

Политик отметил, что Молдавия не должна играть роль разменной монеты в геополитических играх. Додон подчеркнул, что если бы он оставался у власти, то Молдавия оставалась бы абсолютно нейтральной страной, не присоединялась к антироссийским санкциям и продолжила торговые взаимоотношения с Россией. Политик подчеркнул, что никогда бы не позволил использовать Молдавию как транзитную территорию.