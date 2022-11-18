Якутск, 18 ноября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В арбитраж Якутии поступил иск о несостоятельности, ответчиком в котором выступает ООО «Национальная артель старателей «Малтан», отработавшая в сфере золотодобычи более 22 лет. Претензии кредитора судебная инстанция пока не приняла к производству и дату первого заседания не назначила, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление подано ООО «Кулар» 11 ноября 2022 года. Сумма заявленного долга, послужившая основанием для обращения с банкротным иском, составляет 3,35 млн рублей. Прочие детали пока не известны.

Судя по базе арбитража, в 2022 году работа артели проходит на фоне корпоративного конфликта. В базе суда имеются три иска, один из которых не рассмотрен, поданных одним из учредителей к другому. В частности, 24 ноября 2022 года суд планирует рассмотреть исковое заявление Евгения Супруна к Семену Макарову, самой артели и налоговому органу. Истец настаивает на признании факта принятия в общество Макарова в качестве участника не состоявшимся, а записи в ЕГРЮЛ не действительной и обязании внести новую запись.

В госреестре недропользователей за артелью числятся две лицензии — на месторождении руч. Секдекун (правый приток руч. Тарынг-Юрях) и руч. Окрашенный. Выданы они для геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота.