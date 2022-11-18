Токио, 18 ноября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии по итогам октября вырос на 3,6%, что является максимальным значением с февраля 1982 года, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В сентябре этот показатель — 3,0%. Ускорение инфляции в стране связывают с ростом стоимости импортных товаров из-за слабой национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что правительство Японии собирается выделить на поддержку японской экономики в 2022 финансовом году 29,1 трлн иен (около $199 млрд).

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