Москва, , 06:30 — REGNUM Реализовать имущество корпорации «Иркут», выставленное на торги, не удалось. На соответствующий тендер, в рамках которого планировали продать авиационно-техническую базу № 2 в Хабаровске, не было подано ни одной заявки. Движимое и недвижимое имущество на территории аэропорта «Новый» потенциальных покупателей не заинтересовало, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол тендера.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

В состав лота входило нежилое здание общей площадью 19 026,7 кв. м, которое расположено на земельном участке площадью 22 542 кв. м на Матвеевском шоссе, 42 в Хабаровске, а также девять наименований движимого имущества. Стартовал тендер с ценой чуть более 739 млн рублей.

Участок, на котором расположен лот, относится к федеральной собственности и по нему заключён арендный договор до начала 2024 года. Также участок является приаэродромной территорией аэродрома Хабаровск (Новый).

Напомним, корпорация «Иркут» входит в состав дивизиона Объединённой авиастроительной корпорации.