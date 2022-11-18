Москва, 18 ноября, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Киевский режим ведет себя нагло, поскольку верит в то, что западные страны всегда будут на его стороне, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили [киевскую власть], что будут всегда на ее стороне», — отметил парламентарий.

Так сенатор оценил статью газеты The Financial Times о том, что среди стран Североатлантического альянса растает число недовольных реакцией Владимира Зеленского на инцидент с падением ракеты в Польше. Глава нацистского режима, игнорируя факты, пытается доказать, что Киев не причастен к случившемуся.

Пушков отметил, что западные страны думают о собственной безопасности и заявления Зеленского только раздражают Запад.

«Но здесь Киев перегибает палку: речь идет о реакции Запада и его собственной безопасности. А ею там рисковать из-за [киевской] ракеты ни в коей мере не хотят. Не случайно даже Варшава дала задний ход», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября польский президент Анджей Дуда заявил, что киевский режим не будет допущен к участию в расследовании падения ракеты на территории Люблинского воеводства в Польше, однако Киеву предоставят информацию об итогах расследования.