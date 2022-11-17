Вена, 18 ноября, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Резолюцию, подтверждающую, что на территории б. УССР не обнаружено следов изготовления «грязной бомбы», принял совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 17 ноября сообщается на сайте организации.

IAEA Imagebank МАГАТЭ

МАГАТЭ обследовало три места на территории б. УССР, которые связаны с ядерной деятельностью. Указывается, что совет управляющих МАГАТЭ приветствовал оценку генерального директора, согласно которой никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности на территории б. УССР организацией обнаружено не было.

Также ни в одном из обследованных МАГАТЭ мест не было обнаружено и материалов, связанных с разработкой так называемых «грязных бомб».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МАГАТЭ собиралось приступить к проверке информации о подготовке «грязной бомбы» на территории б. УССР.