Сулеймания, Ирак, 18 ноября, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Не менее пяти человек погибли в результате обрушении здания в иракском городе Сулеймания после взрыва баллонов с газом, передал телеканал Kurdustan24.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Еще по меньшей мере 15 человек пострадали. Инцидент произошел в одном из жилищных комплексов из-за утечки газа.

При взрыве также был причинен значительный ущерб соседним домам. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают образовавшиеся завалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана обрушилась кровля жилого дома, что привело к гибели девяти человек.