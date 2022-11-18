Рамалла , 18 ноября 2022, 02:07 — REGNUM По меньшей мере 20 человек, в том числе несколько детей, стали жертвами пожара в жилом доме на севере сектора Газа, сообщило агентство WAFA.
Инцидент произошел на месте лагеря для беженцев Джабалия. В результате пожара также пострадало еще несколько человек, которые были доставлены в больницу города Бейт-Лахия.
Причины случившегося устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в американском городе Нью-Йорк произошел пожар, который унес жизни троих детей и молодого мужчины.
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