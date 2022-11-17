Рамалла , 18 ноября, 2022, 02:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек, в том числе несколько детей, стали жертвами пожара в жилом доме на севере сектора Газа, сообщило агентство WAFA.

Dave Hogg Пожар

Инцидент произошел на месте лагеря для беженцев Джабалия. В результате пожара также пострадало ещё несколько человек, которые были доставлены в больницу города Бейт-Лахия.

Причины случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в американском городе Нью-Йорке произошел пожар, который унёс жизни троих детей и молодого мужчины.