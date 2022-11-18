Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Законодательную инициативу, согласно которой следует провести проверку средств, выделяемых Киеву властями США, предложили провести республиканцы в палате представителей Конгресса США. Об этом 17 ноября сообщила член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) журналистам издания The Daily Caller.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Группа конгрессменов во главе с Грин запросила предоставление в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся вопроса выделения властями США средств киевскому режиму. Речь идёт о предоставленной при администрации президента США Джозефа Байдена материальной и военной помощи Киеву.

Как пояснила Грин, американцы «заслуживают того, чтобы знать, почему деньги, заработанные упорным трудом налогоплательщиков, уходят в страну, которая даже не является членом НАТО». Кроме того, Грин напомнила, о заявлении американского лидера, что США не будет защищать Киев.

Грин указала, что людей с инвалидностью, прибывающих в США с территории б. УССР используют как марионеток, чтобы надавить на Конгресс и выделить Владимиру Зеленскому больше денег из средств, заработанных налогоплательщиками.

«Я призываю провести аудит выделенных [Киеву] средств, а также обеспечить финансирование и охрану нашей границы», — добавила Грин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы обвинили президента США Байдена в прямом участии в зарубежных сделках его сына Хантера Байдена.

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