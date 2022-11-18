Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Вооруженный топором и мечом мужчина попытался ворваться в редакцию газеты New York Times в американском городе Нью-Йорк, сообщает агентство Associated Press.

Офис New York Times Digiart2001

Он намеревался поговорить с сотрудниками политического отдела СМИ. Работники газеты остановили мужчину в вестибюле и вели с ним переговоры до тех пор, пока он добровольно не сдал оружие.

Прибывшие на место полицейские задержали правонарушителя и доставили его в больницу для проведения психиатрического обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в американском штате Огайо мужчина, который был вооружен огнестрельным оружием, попытался ворваться в офис Федерального бюро расследований, но был ликвидирован сотрудниками полиции в зоне досмотра посетителей.

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