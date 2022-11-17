Вашингтон, 18 ноября, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Вооруженный топором и мечом мужчина попытался ворваться в редакцию газеты New York Times в американском городе Нью-Йорке, сообщает агентство Associated Press.

Digiart2001 Офис New York Times

Он намеревался поговорить с сотрудниками политического отдела СМИ. Работники газеты остановили мужчину в вестибюле и вели с ним переговоры до тех пор, пока он добровольно не сдал оружие.

Прибывшие на место полицейские задержали правонарушителя и доставили его в больницу для проведения психиатрического обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в американском штате Огайо мужчина, который был вооружен огнестрельным оружием, попытался ворваться в офис Федерального бюро расследований, но был ликвидирован сотрудниками полиции в зоне досмотра посетителей.