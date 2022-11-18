Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Официальная позиция Белого дома по ситуации на территории бывш. УССР попала по удар из-за заявления главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом, пишет обозреватель Сет Кропси в статье для газеты The Wall Street Journal.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист считает, что подобные шаги представителей Пентагона создают риск «идеального военно-гражданского шторма» в Соединенных Штатах. По словам Кропси, у Милли есть «уникально широкое влияние» и «яркие политические амбиции», но нет «стратегических инстинктов».

Обозреватель также указывает на то, что в стране формируется тенденция к притоку в высшие эшелоны власти отставных генералов, мнение которых противоречит позиции Белого дома и большинства в Конгрессе США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Марк Милли и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что Вашингтон будет продолжать спонсировать Киев пока это требуется.

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