Ивано-Франковск, Бывш. УССР, , 01:07 — REGNUM Жителей многоэтажных домов перезимовать в сельской местности или в индивидуальных домах из-за ситуации с энергоснабжением призвал мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Об этом 17 ноября сообщает издание «Страна. ua».

Ивано-Франковск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил Марцинкив, из-за крайне острой ситуации с энергоснабжением жителям многоквартирных домов будет очень непросто выживать зимой. Мэр города рекомендовал договориться на зиму о проживании со знакомыми, родственниками, членами семьи в сельской местности. По мнению главы Ивано-Франковска, в дальнейшем ситуация будет лишь ухудшаться.

Исполнительный директор энергетической компании «ДТЭК» Дмитрий Сахарук уточнил, что на территории б. УССР остались без энергоснабжения около 40% потребителей. Ожидается, что из-за серьёзных повреждений энергосистемы отключения электроэнергии станут более длительными и без графика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве зафиксированы рекордные экстренные отключения света. При этом сократить длительность отключений пока невозможно, так как перед энергетиками поставлена задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему.

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