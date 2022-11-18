Киев, , 00:44 — REGNUM Рекордные экстренные отключения электроэнергии были зарегистрированы в Киеве. Об этом 17 ноября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на генерального директора субхолдинга ДТЭК D. Solutions Сергея Коваленко.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Коваленко, система была ограничена почти на 523 МВт, экстренное отключение стало рекордным за всё время. Коваленко пояснил, что компания никак не может повлиять на сокращение времени отключения, так как сейчас перед энергетиками поставлена задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не допустить ещё больших повреждений.

D. Solutions поставляет электроэнергию 3,5 млн потребителей на территории б. УССР, в том числе в Киеве, под брендом YASNO.

В свою очередь, исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что без света на территории б. УССР остаются около 40% потребителей. Сахарук предупредил о серьёзных повреждениях в энергосистеме, из-за которых отключения станут более длительными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский рассказал о «интересной» параллельной системе энергоснабжения, которую якобы разработали в Киеве. По словам Зеленского, она будет реализовываться сразу же после окончания активных боевых действий.

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