Амман, , 23:56 — REGNUM 17 ноября сборная Испании по футболу в товарищеском матче одержала уверенную победу над сборной Иордании со счетом 3:1. Встреча проходила в Аммане на стадионе «Амман Интернейшл».

Коке после незанятого пенальти Дарья Антонова © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе сборной Испании отметились Ансумане Фати (13’ Марко Асенсио), Гави (56’) и Нико Уильямс (84’ Ереми Пино). Единственный гол Иордании на 90+2-й минуте встречи забил Хамза Аль Дарадрех.

Составы команд:

Иордания: Аль-Фахури, Абу Хашиш, Нассиб (Ратеб, 46’), Аль-Араб, Хаддад, Аль-Равабдех, Тамари (Абу Зрях, 69’), Аль Марди (Аль Дардур, 64’), Аль-Хамриех (Айед, 46’), Сами (Олван, 82’), Аль-Наимат (Аль Клуб, 69’).

Испания: Санчес (Райя, 46’), Гарсия (Эрнандес, 72’), Торрес, Ляпорт (Альба, 58’), Карвахаль (Аспиликуэта, 46’), Коке (Ольмо, 58’), Гави (Торрес, 58’), Солер, Фати (Уильямс, 72’), Асенсио, Сарабия (Пино, 58’).