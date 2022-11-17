Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Посетить две страны Юго-Восточной Азии, а также Канаду намерен американский министр обороны Ллойд Остин в ближайшее время, сообщила 17 ноября журналистам пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх.

Ллойд Остин U. S. Secretary of Defense

Сабрина Сингх «Завтра, в пятницу, [18 ноября], министр отправится в поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу».

Она пояснила, что посещение Канады связано с участием в форуме по международной безопасности и со встречей с канадским коллегой Анитой Ананд.

Коллеги обсудят, сказала Сингх, «тесные взаимоотношения в сфере обороны между Соединёнными Штатами и Канадой, а также важность стратегических инвестиций в военный потенциал».

Затем Остин поедет в Азию, причём в Индонезии он встретится с индонезийскими коллегами, поучаствует в Совещании министров обороны стран — членов АСЕАН.

Следующим пунктом его поездки станет Камбоджа. Не известно, встретится ли он там с главой минобороны Китая.

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