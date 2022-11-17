Грозный, , 23:35 — REGNUM Новым главой Совета безопасности Чечни назначен Турпал-Али Ибрагимов, написал 17 ноября глава региона Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

Глава Чечни сообщил, что провёл сегодня совещание с руководителями структурных подразделений администрации главы и правительства региона, на котором он представил руководству республики нового секретаря Совета безопасности.

Рамзан Кадыров «Эту должность занял Турпал-Али Ибрагимов».

Как сообщил глава Чечни, Ибрагимов «на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель», так что он, несомненно, «справится и с этими обязанностями».

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