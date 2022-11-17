Грозный, 17 ноября 2022, 23:35 — REGNUM Новым главой Совета безопасности Чечни назначен Турпал-Али Ибрагимов, написал 17 ноября глава региона Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Глава Чечни сообщил, что провёл сегодня совещание с руководителями структурных подразделений администрации главы и правительства региона, на котором он представил руководству республики нового секретаря Совета безопасности.
Как сообщил глава Чечни, Ибрагимов «на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель», так что он, несомненно, «справится и с этими обязанностями».
Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров освободил командира отряда «Ахмат» от должности секретаря Совбеза