Рим, , 23:22 — REGNUM Новое правительство Италии не допустит распространения в стране «лабораторной еды», заявил 17 ноября министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида.

Человек, который ест спагетти. 1956

Все «недоразумения» в этой отрасли будут ликвидированы, появлению и развитию такого рода производств правительство будет активно препятствовать, отметил он.

Существует объективная связь между сельским хозяйством и продовольствием, а синтетическая «пища» опасна не только с физиологической, но также с социальной и экономической точек зрения, добавил министр.