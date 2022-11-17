Киев, , 23:23 — REGNUM Российские Telegram-каналы продолжают расширять свою аудиторию, в том числе за счёт жителей территории б. УССР. Этим обеспокоены в Киеве, сообщает 17 ноября УНН.

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Так, замглавы главного бандеровского военного ведомства Анна Маляр посетовала на то, что миллионы людей, проживающих на территории б. УССР, «сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и её представителями».

Она пояснила, что «аудитория почему-то продолжает расти» за счёт её соотечественников. А ведь в Telegram РФ ведёт информационную войну, сокрушается чиновник.

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