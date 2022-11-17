Гаага, Нидерланды, 17 ноября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Выводы «суда» в Гааге по делу о гибели малайзийского «Боинга» были очевидны еще в 2014 году, когда произошла сама трагедия, написал 17 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Boeing 737

Как сообщалось ранее, суд в Гааге счел доказанным, что «Боинг» был сбит с территории, контролируемой ДНР, и заочно приговорил трех «виновных» к пожизненному заключению. В Москве раскритиковали это решение и заявили, что выданы граждане страны не будут.

«Любые российские аргументы заведомо отметались в силу ангажированности данного «суда», что признавал в том числе и премьер-министр Малайзии как представитель пострадавшей стороны», — напомнил эксперт.

Не следовало вообще передавать улики с места преступления — они использовались для манипуляций с целью обвинить Россию, но то решение было вызвано попытками договориться с Западом, в том числе через заключение Минских соглашений, добавил Рожин.