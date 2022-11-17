Кременная, ЛНР, , 23:13 — REGNUM На участке фронта в районе Кременной — Сватово (ЛНР) 17 ноября был очередной «день сурка», рассказал в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная Александр Погожев © ИА REGNUM

“[Противник] вновь развернул атакующие порядки в районе балки Журавка, нанёс удар артиллерией, пошёл в атаку. Попал под удар уже нашей артиллерии, откатился в лесополосы. Мы, в свою очередь, добавили им ещё немного туда», — сообщил Куликовский.

У ВСУ на этом участке все еще достаточно сил для проведения наступательных операций, хотя их потенциал в сравнении с ситуацией месячной давности заметно снизился, добавил журналист.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал, что на участке фронта у ЛНР ВСУ продолжают подтягивать резервы, не оставляя попыток прорваться к трассе Сватово — Кременная.