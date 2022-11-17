Матвеево-Курганский район, Ростовская область, , 23:08 — REGNUM В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача Центральной районной больницы Матвеево-Курганского района, премировавшего себя на 1 млн рублей. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 17 ноября.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Как полагают следователи, главврач больницы с января 2021 года по март 2022 года незаконно — за счёт сокращения премий и зарплат сотрудников, начислял самому себе премии, общая сумма которых превысила 1 млн рублей. Медиков же главврач заверив, что на эти средства лечебное учреждение будет отремонтировано. Ремонт в больнице по-прежнему не сделан.

Злоумышленник причинил значительный ущерб лечебному учреждению.

Материалы уголовного дела в ближайшее время изучит суд.