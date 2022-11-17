Рим, 17 ноября, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Правительство Италии на ближайшем заседании 21 ноября может принять решения, способствующие возвращению капиталов из-за рубежа, передает 17 ноября ANSA со ссылкой на осведомленные источники.

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По расчетам министров, амнистия могла бы помочь вернуть в страну около 4–5 млрд евро.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.