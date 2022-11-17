Брюссель, , 23:05 — REGNUM Критической точки скоро достигнет состояние инфраструктуры на территории б. УССР, написал 17 ноября еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в социальной сети.

Обзор инфраструктуры Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Давая оценку происходящему на территории б. УССР, где ВС РФ продолжают спецоперацию, европейский чиновник дал прогноз, согласно которому разрушение энергетической инфраструктуры «приближается к критической отметке».

По его словам, Брюссель старается сдержать приближением крайней ситуации, «работает без остановки над поддержкой». Он упомянул страны, откуда идёт на территорию б. УССР дополнительная помощь: через «механизм гражданской обороны» она поступает из Германии, Бельгии, Финляндии, Словакии и Швеции,

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