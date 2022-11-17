Брюссель, 17 ноября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Критической точки скоро достигнет состояние инфраструктуры на территории б. УССР, написал 17 ноября еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Давая оценку происходящему на территории б. УССР, где ВС РФ продолжают спецоперацию, европейский чиновник дал прогноз, согласно которому разрушение энергетической инфраструктуры «приближается к критической отметке».

По его словам, Брюссель старается сдержать приближение крайней ситуации, «работает без остановки над поддержкой». Он упомянул страны, откуда идёт на территорию б. УССР дополнительная помощь: через «механизм гражданской обороны» она поступает из Германии, Бельгии, Финляндии, Словакии и Швеции.